Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo'da 40 mahkum firar etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kongo Central eyaletindeki Boma hapishanesinden 40 mahkumun firar ettiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Boma Belediye Başkanı Marie Jose Niongo Nsuami, Boma Hapishanesi yakınlarında düzenlenen törenden gelen müzik sesinden faydalanan 40 mahkumun hapishaneden kaçtığını açıkladı.
Nsuami, 8 firari mahkumun yakalandığını 1’inin ise kaçarken yaralandığını duyurdu.
Aynı hapishaneden kaçışlar
KDC doğusundaki Beni şehrinde bulunan Beni Hapishanesi'nden, 20 Ekim 2020’de yaklaşık bin 300 mahkum kaçmıştı.
Yine aynı cezaevinden 2019’da 900 mahkum firar etmişti.
Ülkede bulunan hapishanelerde yeterince güvenlik önlemi alınmadığı için sık sık firar vakası yaşanıyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Son Haberler
- 21:04
- 20:56
- 20:35
- 20:52
- 20:34
Sıradaki Haber
WSJ'den ABD-İran haberi: Ekonomik yaptırımları artırma hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz