Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ı ziyaret eden İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile başkent Kahire'deki bakanlık binasında bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığı görüşmede, Lapid, daha önce yasa dışı yollardan İsrail'e götürülen ve ele geçirildikten sonra İsrail Eski Eserler Kurumu tarafından muhafaza edilen 95 parça tarihi eseri Şukri'ye teslim etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Şukri, tarihi eserlerin iadesi ve bu konuda gösterdiği iş birliği için İsrail hükümetine teşekkür etti.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı ve İsrail Eski Eserler Kurumu yetkililerinin huzurunda gerçekleşen teslim anına ait fotoğraflar Facebook sayfasından yayımlandı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, 6 Aralık'ta, Lapid'in söz konusu tarihi eserleri Mısır'a iade edeceğini belirtmişti.

Mısır'a sürpriz bir resmi ziyaret gerçekleştiren Lapid, başkent Kahire'de Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.