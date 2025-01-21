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Dünya
AA 21.01.2025 09:10

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "yakın zamanda" görüşeceklerini bildirdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini söyledi

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde, basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşeceklerini kaydeden Trump, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğini ise bilmediğini ifade etti.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme arzusunu dile getirerek bu konuda bir anlaşma yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşma konusunda istekli olduğunu belirten Trump, "(Putin) Bence anlaşma yapmayarak Rusya'yı mahvediyor. Bence Rusya'nın başı büyük belaya girecek. Ekonomilerine ve enflasyona bir bakın. Umarım bir anlaşma yapmak ister." diye konuştu.

Trump, Grönland'ın uluslararası güvenlik için "gerekli" olduğunu söyledi

Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'a ilişkin de konuşan Trump, "Grönland harika bir yer. Uluslararası güvenlik için ona ihtiyacımız var." dedi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.

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