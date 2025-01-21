Trump birbiri ardına kararnameler imzaladı

ABD'de Trump Beyaz Saray'a yerleşti, birbiri ardına radikal kararnameler imzaladı.

ABD’de 2. Trump dönemi başladı. Donald Trump ayağının tozuyla 100'den fazla başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kararnamelerin bir bölümü önceki başkan Biden'ın imzaladığı kararnamelerin iptali yönünde. Birçoğu da özellikle ABD’nin güney sınırındaki yasadışı göçmen krizini çözmekle ilgili. Donald Trump yüzbinlerce yasadışı göçmeni sınır dışı edeceğini söylüyor.

Sığınma başvuru randevuları iptal edildi

Trump yasadışı göçmenleri sınırdışı etmeyi planlarken, Meksika sınırına ek asker konuşlandırılması talimatı verdi.

Yasadışı göçmenlerin sığınma başvurusu yaptığı Sınır Gümrük Koruma birimi ile randevuları iptal edildi.

Haber üzerine ABD'nin Meksika sınırında randevu bekleyen belgesiz göçmenler arasında gözyaşlarına boğulanlar oldu.

ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı uygulaması sonlandırıldı

Trump, annesi babası vatandaş olmayıp ABD’de doğan çocuklara vatandaşlık hakkı tanıyan uygulamayı da imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sonlandırdı.

İmza sırasında bir gazetecinin, Anayasa'nın 14. Ek Maddesindeki “ABD sınırları içinde doğan her kişi ABD vatandaşıdır” hükmünce bu kararnamenin yasal engellerle karşılaşabileceğini hatırlatması üzerine Trump, "Haklı olabilirsiniz ama bizim de itirazlara karşı iyi gerekçelerimiz var.” şeklinde cevap verdi

Tiktok erişime açıldı

ABD Başkanı Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'a erişimin durdurulmasını öngören yasanın uygulanmasını 75 gün askıya aldı.

Dün yürürlüğe giren yasa ile uygulama mağazalarından kaldırılan Tiktok'a ABD'de erişim yeniden sağlanacak.

Trump Tiktok'un yarısının mülkiyetinin ortak girişim ile ABD'de olmasını istediğini açıkladı.

DSÖ ve Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi

Trump'ın imzaladığı kararnamelerle ABD Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı.

ABD'nin 47. Başkanı, 6 Ocak 2021'de Kongre baskını sebebiyle tutuklanan bin 500 taraftarı için de af çıkardı.

Meksika Körfezi'nin ismini değiştirdi

Trump'ın imzaladığı kararnameler arasında Meksika Körfezi'nin isminin Amerika Körfezi olarak değiştirilmesi de var.

Trump, ABD'de petrol ve doğalgaz üretimi önündeki bürokratik zorlukların azaltılması talimatı da verdi.

Ulusal Enerji Acil Durumu ilan etti

Trump, enerji projeleri için izin gerekliliklerinin kolaylaştırılması ve enerji santrallerinin inşalarının hızlandırılmasını sağlayacak Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edilmesine yönelik kararnameyi de imzaladı.

Kongre baskınına katılanlara af çıkardı

Oval ofisteki görevinin ilk gününde imzaladığı bir diğer kararname ile de 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını olaylarına karışmış yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı.

6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlanan kişiler için “bunlar rehine” diyen Trump, kararnameyi imzalarken “Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor” diye konuştu.

Çok sayıda başka kararnameleri de imzalayacağını söyleyen Trump'ın imza koyduğu diğer kararnameler şöyle:

- Biden dönemine ait 78 idari eylem, kararname ve genelgenin iptali

- Hükümetin kontrolü tamamen alınana kadar bürokratların daha fazla düzenleme yapmasını engellemeye yönelik düzenlemelerin durdurulması kararı

- Hükümetin tam kontrolü sağlanana ve ileriye dönük hedefler anlaşılana kadar, ordu ve diğer bazı istisnai kategoriler hariç tüm federal işe alımların dondurulması

- Federal çalışanların derhal tam zamanlı fiziki olarak işlerine dönmeleri şartı

- Amerikalıların hayat pahalılığı krizini ele almak için federal hükümetteki her bakanlık ve kuruma yönelik talimat

- Federal hükümette ifade özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini ve bundan böyle ifade özgürlüğünün hükümet tarafından sansürlenmesinin önlenmesine yönelik talimat

- Federal hükümette, önceki yönetimin siyasi muhaliflerine karşı hükümetin "silahlandırılmasına" son verilmesi yönünde talimat.

- Mülteci kabul programının Amerikan prensipleri ve çıkarlarıyla daha iyi uyumlu hale getirilmesi

- Düzensiz göçmen geçişlerini engellemek için ABD-Meksika sınırında “ulusal acil durum” ilan edilmesi

- Daha sert mali cezalara ve yasal sonuçlara yol açmasını kapsayacak şekilde uyuşturucu kartellerinin yabancı terör örgütleri olarak tanımlanması

- Yapay zekanın kötüye kullanımı önlemek için eski Başkan Joe Biden tarafından imzalanan, önde gelen yapay zeka geliştiricilerinin ürünlerinin güvenliği ve emniyeti hakkında federal düzenleyicilerle veri paylaşmasını gerektiren uygulamanın kaldırılması