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Dünya
AA 21.01.2025 07:12

Tiktok’un kapanmasına kızdı, binayı yaktı

ABD'de 19 yaşında bir genç, "TikTok'un yasaklanması" önerisine tepki göstererek bir binayı ateşe verdi.

Tiktok’un kapanmasına kızdı, binayı yaktı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 19 yaşındaki bir genç, sosyal paylaşım uygulaması TikTok'un yasaklanmasını öngören yasaya tepki olarak, uygulamayı eleştiren ifadeleriyle bilinen Kongre üyesi Glenn Grothman'ın bölge ofisinin bulunduğu iş merkezini ateşe verdi.

Fond Du Lac bölgesinde polis, ofislerin bulunduğu bir binanın ateşe verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden Kongre üyesi Grothman'ın adına kiralanan ofisin bulunduğu binanın ateşe verildiği ve şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olay anında binada kimsenin bulunmadığı ve yangının söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, 19 yaşındaki şüphelinin, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmalara tepki olarak binayı ateşe verdiğini söylediği aktarıldı.

ABD basınında, Grothman'ın daha önce TikTok'u eleştiren ifadeler kullandığı kaydediliyor.

ABD'de TikTok'un yasaklanması

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca dün ABD'de kullanıma kapatılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut da ülkede erişime engellenmişti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan TikTok yasağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın hükümlerinin yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Daha sonra TikTok, ülkede yeniden hizmet sağlamaya başlamıştı.

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