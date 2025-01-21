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Dünya
BBC, AA 21.01.2025 07:38

Güneş balığının yalnızlığına kartondan insanlarla çare bulundu

Japonya'nın Yamaguçi eyaletinin Şimonoseki kentinde geçici süre kapalı olan akvaryumun yetkilileri, yalnızlık nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı belirtilen güneş balığına kartondan insan ziyaretçiler yaparak çare buldu.

Güneş balığının yalnızlığına kartondan insanlarla çare bulundu

Japonya'daki Mainichi gazetesinin haberine göre, Şimonoseki'deki Kaikyokan Akvaryumu'nun X sosyal medya hesabından, güneş balığının sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, akvaryumun Aralık 2024'te tadilat nedeniyle geçici süreliğine kapanmasının ardından güneş balığının bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Yetkililer başta sağlık sorunlarının, bir çeşit parazit ya da sindirim sorunu kaynaklı olduğunu düşündü ancak daha sonra güneş balığının ziyaretçiler olmaması nedeniyle yalnız kalmasının bu sorunlara yol açıyor olabileceği sonucuna vardı.

Bu duruma çareyi balığa kartondan insan yapmakta bulan yetkililer, insan resmi yapıştırılan karton ve askıda kıyafetleri akvaryumun dışına yerleştirerek ziyaretçi görünümü verdi.

Yetkililer, bir süre sonra güneş balığının sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü kaydetti.

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