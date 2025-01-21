Penguenlerin boşanması, koloninin tamamını etkiliyormuş

Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayan küçük penguenler deniz kuşlarının en küçük türü olarak biliniyor. Dünyadaki en büyük küçük penguen kolonisine ev sahipliği yapan Avustralya’daki Phillip Adası’nda, bilim insanları bu türün üreme davranışlarını daha iyi anlamak için 10 yılı aşkın bir süre boyunca kapsamlı bir çalışma yürüttü.

2000-2012 yılları arasında 13 üreme sezonunu kapsayan çalışmanın bulguları, Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre, partnerlerini terk eden penguenlerin bir sonraki sezonda üreme başarılarının düştüğü tespit edildi. Monash Üniversitesi’nden Richard Reina, küçük penguenlerin genelde eşlerine bağlı kaldığını, ancak kötü geçen bir üreme sezonunun ardından yeni bir partner arayışına girdiklerini ifade etti.

Araştırmacılar, bin kadar pengueni inceleyerek toplamda 250 boşanma vakası tespit etti. Boşanma oranlarının daha düşük olduğu sezonlarda daha fazla yavrunun dünyaya geldiği belirlendi. Ancak bir sezonda boşanma oranlarının artması, koloni genelinde üreme başarısında düşüşe yol açtı.

Boşanma oranları, üreme oranlarıyla güçlü bir korelasyon gösteriyor

Bilim insanları, küçük penguenlerin üreme başarısını tahmin etmede boşanma seviyelerinin, habitat değişimi veya avlanma gibi etkenlerden daha güvenilir bir dayanak olduğunu düşünüyor. Ekip, boşanma oranlarının üreme oranlarıyla güçlü bir korelasyon gösterdiğini belirtti. Bu durum, hayvanların korunması için stratejiler geliştirilirken sosyal dinamiklerin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

Makalenin yazarlarından Andre Chiaradia, Phillip Adası’ndaki penguenlerde uygun çevresel koşullar varken daha düşük boşanma oranlarının görüldüğüne dikkat çekti. Chiaradia, hassas deniz kuşu türlerini koruma stratejilerinde çevresel faktörlerin yanı sıra sosyal dinamiklerin önemine vurgu yaptı.

Araştırmanın bulguları, yalnızca penguen kolonilerinin değil, diğer sosyal hayvan gruplarının korunması için de yeni yaklaşımlar geliştirilmesinin yolunu açabilir.