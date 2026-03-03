Trump: Riyad büyükelçiliği saldırısına yanıt çok yakında verilecek

Meyer, Trump'ın saldırıya verilecek yanıtın ne olacağı konusundaki soruya "çok yakında öğreneceksin" cevabını verdiğini bildirdi.

Muhabir Meyer, Trump'ın günün erken saatlerinde ABD kara kuvvetlerinin bölgeye konuşlandırılması ihtimalinden çekinmediğini belirttiğini ifade etti.

Meyer ayrıca, Trump'ın İran ile olası bir savaşta kara birliklerinin kullanılmasının gerekli olacağını düşünmediğini dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.