İHA 03.03.2026 06:57

Haydarpaşa Limanı sıfır araçlarla doldu

Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı günlerdir devam ederken, Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. Limana yanaşan gemiden indirilen 2026 model sıfır kilometre yüzlerce araç, sabaha kadar süren çalışmalarla sahaya alındı.

Haydarpaşa Limanı sıfır araçlarla doldu

Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi.

Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor. Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İstanbul
