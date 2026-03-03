Haydarpaşa Limanı sıfır araçlarla doldu

Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi.

Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor. Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı.

[Fotoğraf: İHA]

Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi.