Açık -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.03.2026 06:10

İzmir’de otobüsün önünü kesen taksiciye 182 bin lira ceza

İzmir'de seyir halindeki yolcu otobüsünü önüne geçerek durduran ve otomobilinden inen taksi sürücüsüne 182 bin 719 lira idari para cezası uygulandı, ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir’de otobüsün önünü kesen taksiciye 182 bin lira ceza

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntü üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, R.Y'nin kullandığı taksiyle Kemalpaşa Caddesi Otogar Kavşağı'nda seyir halindeki yolcu otobüsünü önüne geçerek durdurduğunu ve ardından otomobilden indiğini tespit etti.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla ısrarlı takip ve araçtan inme" ve "sürücü belgesini bulundurmama" maddeleri uyarınca 182 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konularak aracı 60 gün trafikten menedilen R.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
İzmir Trafik
Sıradaki Haber
Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:24
ABD birlikleri, Karaçi'deki konsolosluğa saldıran protestoculara ateş açtı
06:18
Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın korkuttu
06:37
Trump: Riyad büyükelçiliği saldırısına yanıt çok yakında verilecek
06:13
Suudi Arabistan, iki kentte 8 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı
06:12
İran: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi
05:35
Erbil Havalimanı'nda şiddetli patlama sesleri duyuldu
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ