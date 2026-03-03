Açık 0.5ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera 03.03.2026 07:20

İsrail Lübnan'da 59 bölge için yeni tahliye emri verdi

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan sivillere yönelik "acil uyarı" yayınlayarak bölgeyi derhal terk etmelerini istedi. İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çoğunluğu ülkenin güneyinde yer alan en az 59 bölgeyi hedef listesine aldıklarını bildirdi.

İsrail Lübnan'da 59 bölge için yeni tahliye emri verdi

Sözcü Adraee, söz konusu bölgelerin hedef alınma gerekçesini "Hizbullah faaliyetleri" olarak nitelendirdi.   

Yapılan açıklamada, bölge halkının güvenliği için evlerini derhal boşaltmaları ve köylerin en az bin metre dışındaki açık alanlara gitmeleri gerektiği kaydedildi.

Hizbullah unsurlarından uzak durulması istendi

İsrail kanadından yapılan uyarıda, Hizbullah unsurlarının, tesislerinin ve askeri araçlarının yakınında bulunan herkesin hayati tehlike altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sivillerin hem kendi güvenliklerini hem de sevdiklerinin can güvenliğini korumak adına tahliye talimatına uymaları gerektiği vurgulandı.

Lübnan İsrail Hizbullah
