İsrail Lübnan'da 59 bölge için yeni tahliye emri verdi

Sözcü Adraee, söz konusu bölgelerin hedef alınma gerekçesini "Hizbullah faaliyetleri" olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada, bölge halkının güvenliği için evlerini derhal boşaltmaları ve köylerin en az bin metre dışındaki açık alanlara gitmeleri gerektiği kaydedildi.

Hizbullah unsurlarından uzak durulması istendi

İsrail kanadından yapılan uyarıda, Hizbullah unsurlarının, tesislerinin ve askeri araçlarının yakınında bulunan herkesin hayati tehlike altında olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sivillerin hem kendi güvenliklerini hem de sevdiklerinin can güvenliğini korumak adına tahliye talimatına uymaları gerektiği vurgulandı.