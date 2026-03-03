Açık 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 08:38

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları, sabah saatlerinden bu yana "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk ve Hedes mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı olarak Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın siyasi ve toplumsal olarak güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER
Lübnan ABD İsrail İran
Sıradaki Haber
ABD, İran'a "ikinci dalga" saldırıya hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
ABD Başkanı Trump: Mühimmat stokları "hiç bu kadar yüksek" seviyede olmadı
09:51
Brent petrolün varili 79,41 dolardan işlem görüyor
09:49
Adana'da 23 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
09:46
Altın fiyatları güne nasıl başladı?
09:41
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
09:37
JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan'da göç başladı
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ