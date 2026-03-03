İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail uçakları, sabah saatlerinden bu yana "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk ve Hedes mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı olarak Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın siyasi ve toplumsal olarak güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.