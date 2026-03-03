Açık 0.5ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 08:05

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef alırken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını vurdu

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Dahiye’nin çeşitli noktalarına şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen 2 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.​​​​​​​

İsrail Lübnan ABD
