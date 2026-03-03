Açık 0.5ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 07:45

ABD basını: Trump, İran'a yönelik saldırılar konusunda Kongreye bildirim gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi.

ABD basını: Trump, İran'a yönelik saldırılar konusunda Kongreye bildirim gönderdi

FOX News'ün ulaştığı mektuba göre, Trump, Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'e gönderdiği bildirimde, saldırılarda ABD kara unsurlarının kullanılmadığını ve operasyonun sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlandığını savundu.

Trump, mektubunda, talimatı üzerine ABD güçlerinin İran'daki çok sayıda hedefe hassas saldırılar düzenlediğini, gerekmesi halinde ilave adımlar atmaya hazır olunduğunu ifade etti.

ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.

Trump, "Yönetimimin İran'ın kötü niyetli davranışlarına karşı diplomatik bir çözüm bulmak için defalarca çaba göstermesine rağmen, ABD’ye ve müttefikleri ile ortaklarına yönelik tehdit katlanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı.

Haberde, söz konusu bildirimde Trump'ın, bu askeri adımı ABD çıkarlarını koruma sorumluluğu çerçevesinde attığını belirttiği aktarıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

