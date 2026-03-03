Açık 4.6ºC Ankara
AA 03.03.2026 09:02

İran'ın misilleme saldırılarında Katar ve BAE'den "görüntü paylaşmama" uyarısı

Katar, hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulundu.

İran'ın misilleme saldırılarında Katar ve BAE'den "görüntü paylaşmama" uyarısı

Katar İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İran'dan düzenlenen saldırılar veya bu saldırılara müdahale edilmesi sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinde toplanılmaması gerektiği belirtildi.

Olay yerlerinden ve saha gelişmelerinden görüntü çekip sosyal medyada paylaşılmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun yasal sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Bu tür eylemlerin, yetkililerin çalışmalarına engel olduğu ve hızlı müdahaleyi akamete uğrattığı ifade edildi.

BAE'de bilinmeyen kaynaklardan paylaşılan içeriklere yasal sorumluluk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başsavcılığından yapılan açıklamada, kafa karışıklığına yol açtığı ve toplumun güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle bilinmeyen kaynaklardan dolaşıma giren söylenti ve bilgilerin paylaşılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Resmi kaynaklardan bilgi edinmenin önemine dikkati çekilen açıklamada, bilinmeyen kaynaklardan içerik yayınlamanın ve paylaşmanın yasal sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bilinmeyen kaynaklardan içerik paylaşan veya bunu yeniden yayınlayan herkes, bu içeriği oluşturan kişi olmasa bile, ilgili mevzuata göre yasal sorumluluğa tabi tutulacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Katar İran Birleşik Arap Emirlikleri
