Duman 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.03.2026 10:26

İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletiyor

İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldığını açıkladı.

İsrail, Lübnan’da kara işgalini genişletiyor

İsrail Savunma Bakanı, ordunun ilerleyerek Lübnan içindeki ek stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirmesini onayladıklarını duyurdu.

İsrail uçakları, sabah saatlerinden bu yana "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Hureyk ve Hedes mahallelerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların ardından şiddetli patlama sesleri duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyi ile başkent Beyrut'a yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracne, Ğubeyri ve el-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı olarak Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın siyasi ve toplumsal olarak güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistinli mülteci kampları Burc el-Baracne ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.

ETİKETLER
İran İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
ABD'li gazeteci Carlson'dan İsrail'in Katar ve Suudi Arabistan'da "bombalı saldırı planladığı" iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
İran'da hava saldırıları hastaneyi vurdu
11:25
Bahçeli: Bu saldırganlık gayri meşrudur, gayri hukukidir
11:24
İran'ın Kirman kentindeki hava üssüne füze saldırısında 13 asker öldü
11:21
İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muallimi: Yeni liderin seçimi uzun sürmeyecek
11:20
Doğu'da yoğun kar sebebiyle 41 yol kapandı
11:14
Av sezonu Türkiye genelinde sona erdi
Akdamar Adası beyaza büründü
Akdamar Adası beyaza büründü
FOTO FOKUS
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
CHP'den ABD ve İsrail'e tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ