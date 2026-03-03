Açık 4.6ºC Ankara
AA 03.03.2026 08:41

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin Tahran'daki İran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah'a ait noktalara eş zamanlı geniş çaplı hava saldırı dalgası başlattığı belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ABD İran İsrail
