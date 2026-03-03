Açık 0.5ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera 03.03.2026 07:22

İran: Hürmüz'den geçme teşebbüsünde bulunan her gemi ateşe verilecek

İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan askeri gerilimin ardından Tahran yönetimi, küresel enerji ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), stratejik su yolundan geçmeye çalışacak tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı.

İran: Hürmüz'den geçme teşebbüsünde bulunan her gemi ateşe verilecek

İran Devrim Muhafızları Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Jabari, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, boğazın fiilen kapatıldığını teyit etti.

Jabari, "Petrol fiyatı 81 dolara ulaştı; dünya bu rakamın en az 200 dolara çıkmasını bekliyor. Hürmüz Boğazı kapalıdır. Donanmamız ve kara kuvvetlerimiz, bu boğazdan geçme teşebbüsünde bulunan her gemiyi ateşe verecek" ifadelerini kullandı.

Petrol boru hatları hedefte

Tuğgeneral Jabari, İran'ın stratejisinin sadece boğazla sınırlı kalmayacağını, bölgedeki petrol boru hatlarını da hedef alacaklarını belirtti.

Düşman unsurlara baskı uygulanana kadar bölgeden petrol ihracatına izin verilmeyeceğini vurgulayan Jabari, ABD'nin enerji ihtiyacına atıfta bulunarak, "Bölge petrolüne susamış durumdalar ancak tek bir damla bile alamayacaklar" dedi.

Piyasalar alarmda: Dev şirketler bölgeden çekiliyor

Gemi takip hizmeti sunan Kpler, sigorta şirketlerinin ve büyük enerji firmalarının Hürmüz Boğazı rotasından çekilmeye başladığını bildirdi.

Cumartesi günü gerçekleşen ABD ve İsrail'in ortak operasyonları öncesinde 73 dolar seviyesinde olan petrol fiyatları, haftanın ilk işlem gününde 80 dolara yaklaştı.

Denizcilik güvenliği uzmanları, boğazın uzun süreli kapalı kalmasının İran için de ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

Uzmanlar, gemilere yönelik olası saldırıların Körfez ülkelerini de doğrudan savaşın içine çekebileceği uyarısında bulunuyor. Halihazırda bölgedeki 700'den fazla tankerin bekleyişi sürerken, küresel tedarik zincirinde son on yılın en büyük enerji şoku yaşanıyor.

