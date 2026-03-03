Açık -0.1ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera 03.03.2026 06:21

ABD birlikleri, Karaçi'deki konsolosluğa saldıran protestoculara ateş açtı

Reuters haber ajansı, hafta sonu Karaçi'deki ABD konsolosluğuna yönelik baskın sırasında ABD Deniz Piyadelerinin Pakistanlı göstericilere ateş açtığını duyurdu.

ABD birlikleri, Karaçi'deki konsolosluğa saldıran protestoculara ateş açtı

Ajansın iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı bu rapor, deniz piyadelerinin protestoculara ateş açtığına dair ilk resmi teyit olma özelliğini taşıyor.

Yetkililer, deniz piyadeleri tarafından açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığının henüz netleşmediğini ifade etti.

Ayrıca, yerleşkeyi korumakla görevli özel güvenlik personeli veya yerel polisin de ateş açıp açmadığına dair ellerinde kesin bir bilgi bulunmadığını kaydetti.

Göstericiler yerleşke duvarını aştı

Protestocuların konsolosluk yerleşkesinin dış duvarını aşmasıyla büyüyen olaylarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet hükümeti sözcüsü Sukhdev Assardas Hemnani, "güvenlik personelinin" ateş açtığını doğrularken, bu personelin hangi birime bağlı olduğu konusunda detay vermedi.

ABD, Pakistan'daki tüm vize randevularını iptal etti

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği, ülkedeki "mevcut güvenlik durumu"nu gerekçe göstererek tüm vize randevularının iptal edildiğini duyurdu.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar İslamabad'daki büyükelçiliğin yanı sıra Lahor ve Karaçi'deki konsoloslukları da kapsıyor.

Yapılan açıklamada, iptalin 6 Mart Cuma gününe kadar geçerli olacağı belirtildi.

