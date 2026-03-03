Açık -0.1ºC Ankara
Dünya
AA 03.03.2026 06:11

İran: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetiminin iddiasının aksine İran'dan bu ülkeye hiçbir zaman tehdit olmadığını, ABD'nin İsrail adına savaşa girdiğini belirtti.

İran: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, ülkesinin İran’la neden savaşa girdiğine dair açıklamalarına ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yanıt verdi.

Erakçi, "Rubio hepimizin bildiği şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına kendi isteğiyle bir savaşa girdi. İran'dan hiçbir zaman sözde bir 'tehdit' olmadı. Dolayısıyla hem Amerikan hem de İran kanının dökülmesi, 'önce İsrail' diyenlerin sorumluluğundadır. Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kongrede katıldığı toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın hem ABD hem de İsrail için "acil ve yakın bir tehdit" olduğunu iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk." demişti.

