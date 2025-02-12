Trump: Putin ile Rusya-Ukrayna savaşında ölümleri durdurmak için anlaştık

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti.

Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin: Görüşme 1,5 saat sürdü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi." dedi.

Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi.

Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı." diye konuştu.

İki liderin, Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü." dedi.