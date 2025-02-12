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Dünya
AA 12.02.2025 19:42

NATO müttefikleri ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth ile ilk kez bir araya geldi

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katıldığı NATO-Ukrayna Temas Grubu Brüksel'deki karargahta toplandı.

NATO müttefikleri ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth ile ilk kez bir araya geldi
[Fotograf: AA]

NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde Ukrayna Temas Grubu formatında Brüksel'deki karargahta bir araya gelen müttefiklere Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da eşlik ediyor.

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ilk kez katıldığı toplantıya, alışılanın aksine ABD değil, İngiltere başkanlık ediyor.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey toplantının açılışındaki konuşmasında, "Bir Avrupalı savunma bakanı olarak, sorumluluklarımızı biliyoruz. Ağır işlerin çoğunu biz yapıyoruz, yükün daha fazlasını paylaşıyoruz. Avrupa, daha fazla savunma harcaması yapıyor ve Ukrayna'ya daha fazla destekle öne çıkıyor." dedi.

İngiltere'nin bu yıl Ukrayna için askeri yardıma 4,5 milyar sterlin harcayacağını belirten Healey, bu ülke için ayırdıkları 50 milyon sterlinlik yeni bir bütçenin de duyurusunu yaptı.

ABD'den ilk mesajlar

NATO'da ilk kez bulunan Hegseth de toplantı öncesinde yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'da savaşı diplomasi yoluyla sonlandırmayı amaçladıklarını,Uoçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarması gerektiğini belirterek, "ABD, kendi güvenliği için NATO ittifakına Avrupa ile savunma ortaklığına bağlı kalmaya devam edecek. Nokta. Ancak ABD artık bağımlılığı teşvik eden de,savunmangesiz bir ilişkiye tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

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