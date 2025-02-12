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Dünya
AA 12.02.2025 20:13

Hamas: Esirlerin serbest kalması İsrail'in ateşkes maddelerine uymasına bağlı

Hamas, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesinin Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasının maddelerini yerine getirmesine bağlı olduğunu yineledi.

Hamas: Esirlerin serbest kalması İsrail'in ateşkes maddelerine uymasına bağlı
[Fotograf: AA]

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas olarak sergiledikleri tutumun net olduğunu ve ABD ile İsrail'in tehditlerine boyun eğmeyeceklerini belirtti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanması için arabulucu ülkelerle iletişimlerini sürdürdüklerini aktaran Kasım, "İşgalcinin ateşkes maddelerine ve insani protokole uyması gerekir ki esirler serbest kalabilsin." ifadelerini kullandı.

Kasım, İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının birçok maddesini yerine getirmeye yanaşmadığının altını çizdi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada da askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

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