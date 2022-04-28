Temyiz başvurusu eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Alina Habba tarafından mahkemeye telgrafla gönderildi.

Trump'ın, söz konusu başvuru sonuçlanana kadar, başlayan günlük 10 bin dolar "sivil itaatsizlik" cezasını ödemek zorunda kalmayacağı kaydedildi.

New York Başsavcısı Letitia James ise yazılı açıklamasında temyiz başvurusunu eleştirerek, "Yargıcın kararı ortada. Ancak daha önce de gördüğümüz bu oyunlar Trump ve organizasyonu hakkındaki soruşturmamızı durdurmayacak" dedi.

Manhattan Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arthur Engoron, 25 Nisan'da, Başsavcı Letitia James'in talep ettiği belgeleri vermemek için "ayak sürüyen" Trump'ın hareketini "itaatsizlik" sayarak mahkemeye cevap vermediği her gün için 10 bin dolar ceza ödemesine karar vermişti.

James 7 Nisan'da, aile şirketi hakkındaki davayla ilgili mahkemenin istediği belgeleri teslim etmeyen Trump'ın sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla yargılanıp para cezasına çarptırılmasını istemişti.

Geçen hafta Trump'ın avukatı Alina Habba mahkemeye sunduğu dosyada, "Mahkeme celbine uygun herhangi bir belgenin bulunmadığını" ifade etmişti.