Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'nın saldırıları sürüyor: Herson'da patlama
[Fotoğraf: TRT Haber]
Herson şehir merkezinde roket saldırıları sonucu birçok patlama meydana geldi.
Rusya'nın saldırıları sürüyor. Herson şehir merkezinde roket saldırıları sonucu birçok patlama meydana geldi.
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Etiketler: Rusya
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