Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimci konutlarının inşa edildiği bölgelerde Filistinlilere ayrımcı uygulamalar yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Doğu Kudüs'te İsrail yerleşimlerini önceleyen ve Filistinliler için konut seçeneklerini sınırlayan imar ve şehir planlamalarındaki ayrımcılık, açık bir şekilde ırk, renk veya etnik kökene dayalı ayrımcılığa tırmanmaktadır."

Açıklamada, İsrail'in bu bölgelerde Filistinlileri temiz su, hijyen ve temel sağlık hizmetlerinden de büyük oranda mahrum bıraktığı bilgisi yer aldı.

İsrail'e karşı ses çıkarma çağrısı

İsrail'in uyguladığı ayrımcılığın Filistinliler için ağır sonuçlar doğurduğunun altı çizilirken, uluslararası camiaya bu konuda İsrail'e karşı ses çıkarma çağrısında bulundu.

BM'den geçen ay yapılan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında 670 bin İsrailli yerleşimcinin yaşadığı ifade edilmişti.