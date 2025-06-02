Trump komplo teorisi paylaştı: Biden öldü, yerine robot kopya geldi

78 yaşındaki Trump, Cumartesi gecesi geç saatlerde yaptığı paylaşımda, Biden’ın 2020’de infaz edildiğini öne süren bir destekçisinin mesajını yayımladı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Artık Joe Biden diye biri yok — 2020’de infaz edildi.”

İddiada, Biden’ın yerinin “klonlar, dublörler ve ruhsuz robotik varlıklarla” doldurulduğu, Demokratların ise bu değişikliği fark edemediği öne sürüldü.

Destekçilerden paylaşıma ilgi büyük

Trump’ın bu paylaşımı, bazı destekçileri tarafından hızlıca benimsendi. Sosyal medyada Biden’ın geçmişte ve günümüzdeki görüntüleri karşılaştırılarak “aynı kişi olmadıkları” iddia edildi.

Bazı kullanıcılar, Biden’ın kulak yapısındaki değişikliği buna kanıt olarak sundu. Hatta bir kullanıcı, Biden’ın göreve başlama gününde Arlington Ulusal Mezarlığı’nda top atışıyla cenaze töreni düzenlendiğini öne sürdü.

Trump’ın eşi Melania Trump da geçmişte benzer iddiaların hedefi olmuş, bazı teorisyenler tarafından onun da bir dublörle değiştirildiği ileri sürülmüştü. Beyaz Saray ise bu iddiaları "önemsiz" olarak nitelendirmişti.

CBS ile eski hesaplaşma da yeniden gündemde

Trump’ın komplo teorilerine eğilimi hafta sonu boyunca devam etti. Eski başkan, 2015 yılında Stephen Colbert’in sunduğu The Late Show programındaki röportajının CBS tarafından “silineceğini” iddia eden bir videoyu da paylaştı.

Ancak yapılan basit bir arama, bu röportajın hâlâ CBS’nin YouTube kanalında 17 milyondan fazla izlenmeye sahip olduğunu ortaya koydu.

Trump’ın paylaşımları, seçim öncesi dönemde söylemini giderek daha fazla komplo teorileri üzerine inşa ettiğini gösteriyor. Beyaz Saray, eski başkanın bu iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.