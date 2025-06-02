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Dünya
Science Alert 02.06.2025 07:26

Uzmanlardan TikTok’un “ağız bandı” trendine uyarı

Sosyal medyada yayılan “ağız bantlama” yöntemi, horlama ve ağızdan nefes alma gibi uyku problemlerine çözüm vaadiyle öne çıkıyor. Ancak doktorlar, bu uygulamanın bilimsel dayanağının zayıf olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlardan TikTok’un “ağız bandı” trendine uyarı
[Fotoğraf: Getty Images]

TikTok’ta binlerce videoda “ağız bantlama” trendi, daha iyi uyku, artan enerji, daha belirgin çene hattı ve gelişmiş ağız hijyeni gibi birçok fayda sunduğu iddiasıyla öne çıkıyor. Ancak uzmanlara göre bu iddiaların çoğu bilimsel temelden yoksun.

Kanada’da London Health Sciences Center ve Saskatchewan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bir grup bilim insanı, bu konuda yapılan en kapsamlı çalışmalardan birine imza attı. Araştırmacılar, toplam 213 hasta üzerinden yapılmış 10 farklı bilimsel çalışmayı inceledi.

Bazı hastalarda etkili olabilir, ama...

İncelenen araştırmalardan yalnızca ikisi, hafif uyku apnesi olan bazı hastalarda ağız bantlamanın olumlu etkiler sağladığını gösterdi. Bu etkiler arasında uyku sırasında solunum durması sayısında azalma ve kandaki oksijen doygunluğunun artması yer aldı.

Ancak çalışmanın geneli, ağız bantlamanın etkili olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığını ortaya koydu. Bazı araştırmalar, bu yöntemin özellikle burun tıkanıklığı yaşayan kişilerde ciddi riskler taşıyabileceğini vurguladı.

Riskler göz ardı edilmemeli

Uzmanlar, “burun tıkanıklığı olan bireylerde ağız bantlamanın nefessiz kalma gibi ciddi sağlık risklerine yol açabileceği” uyarısında bulunuyor. Sinüzit, deviasyon veya burun polipleri gibi nedenlerle ağızdan nefes alan kişilerin, ağızlarını bantlaması hayati tehlikeye yol açabilir.

Üstelik araştırmacılar, mevcut çalışmaların çoğunun düşük kalitede olduğunu; takip eksikliği, örneklem sorunları ve diğer etkenlerin sonuçları etkileyebileceğini ifade ediyor.

Uykusuzluğun çözümü sosyal medya değil, hekim görüşü

Uzmanlar, uyku problemleri yaşayan bireylerin sosyal medya önerilerine değil, tıbbi danışmanlığa başvurmalarını tavsiye ediyor:

“Uyuyamıyorsanız ya da partnerinizin horlamaları sizi rahatsız ediyorsa, en doğru yol bir doktora görünmek.”

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