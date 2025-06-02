Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir diyaliz merkezini yerle bir etti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından Gazze'nin kuzeyindeki böbrek hastalarına hizmet veren merkeze yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Diyaliz merkezinin yıkılmasının, böbrek hastalarını, sonuçları öngörülemeyen bir felakete sürüklediği ifade edilen açıklamada, böbrek hastalarının yüzde 41'inin diyaliz merkezlerine erişimlerinin engellenmesi ve bu merkezlerin yıkılması nedeniyle savaş sırasında öldüğü vurgulandı.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri ve özel bakım merkezlerini boşaltmak için tehlikeli bir yöntem doğrultusunda hareket ettiği dile getirildi.

Sağlık Bakanlığı, Facebook sayfasından diyaliz merkezinin yerle bir edilmeden önceki ve sonraki fotoğraflarını paylaştı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden 28 Mayıs'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana böbrek hastası 26 kişinin gerekli tıbbi bakım ve gıda eksikliği sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.