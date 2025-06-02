Rusya heyeti İstanbul'a geldi

Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin yarın Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Görüşmelere katılacak olan Rus heyeti, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönünde yarın İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine katılmak üzere Ukrayna heyetini belirlediğini ve heyete Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.