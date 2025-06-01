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Dünya
AA 01.06.2025 21:08

Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmede Ukrayna'yı temsil edecek heyeti onayladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 2 Haziran'da İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinde ülkesini temsil edecek heyeti onayladığı belirtti.

Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmede Ukrayna'yı temsil edecek heyeti onayladı

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasıyla ilgili kararname imzaladı.

Rusya-Ukrayna savaşında gözler İstanbul'daki görüşmeye çevrildi
Rusya-Ukrayna savaşında gözler İstanbul'daki görüşmeye çevrildi

Buna göre, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği heyette şu isimlerin yer alacağı belirtildi:

"Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Sektörü Organları Sisteminde İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev."

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