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Dünya
AA 01.06.2025 17:26

Ukrayna: Rusya'nın 7 füze ve 472 İHA ile saldırısında 12 kişi öldü

Rus ordusunun, Ukrayna'ya 7 füze ve 472 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği, en az 12 kişinin öldüğü ve 60'tan fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna: Rusya'nın 7 füze ve 472 İHA ile saldırısında 12 kişi öldü

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Ruslar, Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda 3 balistik ve 4 seyir tipi füzenin kullanıldığı aktarılan açıklamada, Rusların ayrıca 472 İHA fırlattığı vurgulandı.

Hava savunma kuvvetlerince 3 füzenin vurulduğu, 385 İHA'nın da imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik saldırı tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna İHA'larının Rusya'da askeri üsleri hedef aldığı duyuruldu
Ukrayna İHA'larının Rusya'da askeri üsleri hedef aldığı duyuruldu

Ukrayna'daki bir askeri eğitim merkezine yapılan füze saldırısında 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Rus ordusu Ukrayna'daki bir askeri eğitim merkezine de füze saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait bir merkezde, en az 12 kişi öldü ve 60'tan fazla kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zaporijya ve Harkiv bölgelerinde 17 kişi yaralandı

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv bölgesine hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Sinegubov, Rus saldırıları nedeniyle bölgede 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Zaporijya bölgesinde Rus ordusuna ait trene saldırı düzenlendi

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğüne (GUR) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise Zaporijya bölgesinde Rusya'nın işgal ettiği Melitopol ilçesinde Rus ordusuna ait bir trene saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İşgal altındaki Melitopol ilçesine bağlı Yakimivka yerleşim yerinin yakınlarında, Rus ordusu tarafından "depo" olarak kullanılan trene saldırının düzenlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Depo (tren) geçici olarak işgal edilen Kırım'a doğru hareket ediyordu. Demiryolu hattındaki patlama sonucunda yakıt tankları ve yük vagonları olan tren yokuş aşağı kaydı. Zaporijya bölgesi ve işgal altındaki Kırım topraklarındaki Moskovalıların önemli lojistik hattı sekteye uğradı."

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