Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.06.2025 06:44

Suudi Arabistan'da 75 bini aşkın kişi hac yönetmeliklerini ihlal ettiği için geri gönderildi

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, "izinsiz hacca" karşı yürütülen kontroller kapsamında, 75 binden fazla kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan'da 75 bini aşkın kişi hac yönetmeliklerini ihlal ettiği için geri gönderildi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürü Korgeneral Muhammed el-Bassami, Mekke'de basın toplantısı düzenledi.

Oturumu olan ancak hac belgesi bulunmayan yaklaşık 270 bin kişinin Mekke-i Mükerreme'ye alınmadığını bildiren Bassami, 75 bin 943 kişinin de hac yönetmeliklerini ihlal ettiği için geri gönderildiğini kaydetti.

Bassami, ayrıca 252 sahte hac organizasyonu, 1239 yasa dışı taşıyıcı ve 109 binden fazla izinsiz araç tespit ettiklerini belirtti.

Sıkı güvenlik önlemleri

Yetkililer, bu yılki hac döneminde güvenliği sağlamak için insansız hava araçları, yapay zeka destekli analiz sistemleri ve gözetleme kameraları dahil ileri teknoloji sistemlerinin devreye alındığını duyurdu.

Devlet Güvenliği Başkanlığına bağlı Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Muhammed el-Umri, bu yıl kutsal bölgelere izinsiz girişleri önlemek ve kalabalık yönetimini güvenli şekilde sağlamak için sahada detaylı planların uygulandığını ifade etti.

Sivil Savunma Genel Müdürü Tümgeneral Hamud el-Ferc, bu yıl ilk kez yangın söndürme ve kurtarma görevlerinde "Sakr (Şahin)" adlı özel dronların kullanılacağını bildirdi.

1,5 milyona yakın hacı adayı geldi

Pasaport Dairesi Genel Müdürü Tümgeneral Salih el-Murabba ise 2025 yılı hac mevsimi öncesinde, şu ana kadar yurt dışından gelen hacı adaylarının sayısının 1 milyon 475 bini aştığını açıkladı.

Suudi Arabistan, ayrıca Kral Selman'ın özel konuk programı kapsamında Filistinli şehit yakınları, esir ve yaralıların da aralarında bulunduğu 500 kişilik ilk hacı kafilesini Batı Şeria'dan kabul etti. Toplamda 1000 Filistinli hacı adayı, program kapsamında ağırlanacak.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Hac
Sıradaki Haber
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
06:50
Sinop'ta hastane acil servisinde patlama
06:52
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir diyaliz merkezini yerle bir etti
06:30
Kabine bugün toplanacak
06:14
TBMM'nin bu haftaki mesaisi de yoğun geçecek
05:00
Yeni haftada hava nasıl olacak?
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
FOTO FOKUS
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ