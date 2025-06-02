Dünya’daki oksijen, gelecekte büyük ölçüde yok olacak

Japonya’daki Toho Üniversitesi ve ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanlarının ortak çalışması, Dünya atmosferinde yaşanacak büyük bir değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre yaklaşık 1 milyar yıl içinde atmosferdeki oksijen seviyesi dramatik biçimde düşecek.

Bu süreç, gezegenin yaklaşık 2,4 milyar yıl önce yaşadığı ve “Büyük Oksidasyon Olayı” (GOE) olarak bilinen dönemin öncesindeki atmosfer yapısına benzer bir duruma dönüş anlamına geliyor.

Oksijenin kalıcılığı sanıldığı kadar güçlü değil

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Kazumi Ozaki, "Uzun yıllardır Güneş’in giderek parlaması ve küresel jeokimyasal döngüler temel alınarak Dünya’daki yaşamın süresi hesaplanıyordu. Ancak bu model, atmosferdeki oksijenin sabit kalmayabileceğini gösteriyor" dedi.

Ekip, atmosferdeki oksijenin uzun vadede sabit bir özellik olmadığını ve yaşam belirtilerini başka gezegenlerde ararken yalnızca oksijene odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini vurguluyor.

Yok oluş, sanılandan önce olabilir

Araştırmaya göre, oksijenin kaybı Güneş ışınlarının neden olacağı su buharlaşmasından ve okyanusların yok olmasından daha önce gerçekleşecek. Bu da oksijenle yaşamını sürdüren insanlık ve pek çok canlı türü için son anlamına geliyor.

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Chris Reinhard, bu değişimi “Bugünkünden yaklaşık bir milyon kat daha az oksijenli bir atmosferden söz ediyoruz” şeklinde tanımlıyor.

Mikroorganizmalar varlığını sürdürebilir

Çalışmaya göre, Dünya'nın oksijen açısından zengin yaşam dönemi, gezegenin toplam ömrünün yalnızca yüzde 20-30’unu kapsayacak. Oksijenin kaybıyla birlikte bitkiler ve fotosentez yapan canlılar yok olacak, ancak anaerobik yani oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar varlığını sürdürebilecek.

Kazumi Ozaki, “Bu süreçten sonra atmosfer, yüksek metan oranı, düşük karbondioksit ve ozon tabakasının tamamen yok olduğu bir yapıya bürünecek. Dünya, anaerobik yaşam formlarının egemen olduğu bir gezegen hâline gelecek” dedi.