Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Alert 02.06.2025 07:43

Dünya’daki oksijen, gelecekte büyük ölçüde yok olacak

Günümüzde oksijen sayesinde canlı yaşamı sürdürülebiliyor. Ancak bilim insanları, gezegenimizin atmosferinin bir gün tekrar metan açısından zengin, oksijen açısından fakir hale geleceğini öngörüyor.

Dünya’daki oksijen, gelecekte büyük ölçüde yok olacak
[Fotograf: Reuters]

Japonya’daki Toho Üniversitesi ve ABD’deki Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanlarının ortak çalışması, Dünya atmosferinde yaşanacak büyük bir değişimi gözler önüne serdi. Araştırmaya göre yaklaşık 1 milyar yıl içinde atmosferdeki oksijen seviyesi dramatik biçimde düşecek.

Bu süreç, gezegenin yaklaşık 2,4 milyar yıl önce yaşadığı ve “Büyük Oksidasyon Olayı” (GOE) olarak bilinen dönemin öncesindeki atmosfer yapısına benzer bir duruma dönüş anlamına geliyor.

Oksijenin kalıcılığı sanıldığı kadar güçlü değil

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Kazumi Ozaki, "Uzun yıllardır Güneş’in giderek parlaması ve küresel jeokimyasal döngüler temel alınarak Dünya’daki yaşamın süresi hesaplanıyordu. Ancak bu model, atmosferdeki oksijenin sabit kalmayabileceğini gösteriyor" dedi.

Ekip, atmosferdeki oksijenin uzun vadede sabit bir özellik olmadığını ve yaşam belirtilerini başka gezegenlerde ararken yalnızca oksijene odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini vurguluyor.

Yok oluş, sanılandan önce olabilir

Araştırmaya göre, oksijenin kaybı Güneş ışınlarının neden olacağı su buharlaşmasından ve okyanusların yok olmasından daha önce gerçekleşecek. Bu da oksijenle yaşamını sürdüren insanlık ve pek çok canlı türü için son anlamına geliyor.

Georgia Teknoloji Enstitüsü’nden Chris Reinhard, bu değişimi “Bugünkünden yaklaşık bir milyon kat daha az oksijenli bir atmosferden söz ediyoruz” şeklinde tanımlıyor.

Mikroorganizmalar varlığını sürdürebilir

Çalışmaya göre, Dünya'nın oksijen açısından zengin yaşam dönemi, gezegenin toplam ömrünün yalnızca yüzde 20-30’unu kapsayacak. Oksijenin kaybıyla birlikte bitkiler ve fotosentez yapan canlılar yok olacak, ancak anaerobik yani oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroorganizmalar varlığını sürdürebilecek.

Kazumi Ozaki, “Bu süreçten sonra atmosfer, yüksek metan oranı, düşük karbondioksit ve ozon tabakasının tamamen yok olduğu bir yapıya bürünecek. Dünya, anaerobik yaşam formlarının egemen olduğu bir gezegen hâline gelecek” dedi.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Elon Musk: DOGE her şeyin günah keçisi haline dönüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Rusya heyeti İstanbul'a geldi
08:42
Hatay'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
08:41
Polonya'da cumhurbaşkanı seçimini yüzde 50,9 ile Nawrocki kazandı
08:35
Yapay zeka kendini korumak için ne kadar ileri gidebilir?
08:29
İnsan zihnini bilgisayara yüklemek bir gün mümkün olabilir
08:27
Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
İl il Kurban Bayramı namazı saatleri
FOTO FOKUS
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
MSB'den Türk Hava Kuvvetlerinin 114'üncü yılına özel video paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ