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Dünya
AA 11.10.2024 20:52

Trump, "İran tehdidi" gerekçesiyle seçim öncesinde askeri uçak ve araç talep etmiş

Başkanlık yarışında suikast girişimine maruz kalan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim sürecinde kullanmak üzere askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürüldü.

Trump, "İran tehdidi" gerekçesiyle seçim öncesinde askeri uçak ve araç talep etmiş
[Fotograf: Reuters]

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddia, Trump'ın "İran'ın kendisine suikast düzenleme olasılığı" konusundaki endişesini ortaya koydu.

WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan Susie Wiles'ın, Gizli Servis Direktörü Ronald Rowe'a gönderdiği e-postalarda, "Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç" talep ettiği bildirildi.

Trump'ın ekibi, "İran'ın kendisine yönelik halen bir suikast girişiminde bulunabileceği" yönünde hükümetten brifing aldıklarını ve bunun üzerine bu tehdit karşısında Gizli Servis'ten askeri uçak ve araç talebinde bulunduklarını kaydetti.

Habere göre Cumhuriyetçi adayın kampanya ekibi, aynı kapsamda Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile Trump ve ekibi için balistik nitelikte özel cam koruyucular da talep etmiş.

Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde, seçim kampanya döneminde askeri uçak kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

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