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Dünya
AA 11.10.2024 20:43

Almanya'da Neuenrade Mevlana Camisi dualarla ibadete açıldı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Neuenrade beldesinde inşa edilen, İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Mevlana Camisi ve külliyesi düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Almanya'da Neuenrade Mevlana Camisi dualarla ibadete açıldı

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, cami ve külliyenin inşa sürecinin bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ergün, külliyede kadın ve gençlik kolları, çocuk kulübü, eğitim sınıfları ve konferans salonları bulunduğunu ifade etti.

Neuenrade Belediye Başkanı Antonius Wiesemann ise konuşmasında, cami ve külliyenin ortak yaşamın merkezindeki bir yer olacağını belirtti.

Wiesemann, "Benim için entegrasyon çok önemlidir. Burada çocuklarımızın aynı zamanda dillerini geliştirebilme imkanı bulabilmeleri geleceğimiz için de önemlidir. Burası bir kültür merkezi olarak şehrimize dinî ve kültürel zenginlik kazandıracaktır." dedi.

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Taylan Özgür Aydın ise Almanya’daki Türk toplumunun 60 yıldır birlik ve beraberlik anlayışla varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Edilen dualar ve kurdelenin kesilmesiyle cami ibadete açıldı.

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