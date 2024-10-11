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Dünya
AA 11.10.2024 16:37

Soykırımcı İsrail askerleri, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinde Cuma namazı kılınmasını engelledi

İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisinde Cuma namazı kılınmasını engelledi. El Halil Vakıflar Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail ordusunun camiyi üst üste 3 gündür Müslümanlara kapattığını belirtti.

Soykırımcı İsrail askerleri, El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisinde Cuma namazı kılınmasını engelledi

Recebi, Cuma namazı için camiye girişlerinin İsrail askerleri tarafından engellendiğini kaydederek, caminin dışında etrafı çevrili bir alanda namaz kıldıklarını söyledi.

İbrahim Camisi'ne girişi engellenen yaklaşık bin kişinin caminin batı tarafındaki kapalı askeri kontrol noktasında Cuma namazını kıldığını aktaran Recebi, İsrail ordusunun Yahudi dini bayramları sebebiyle camiye girişi 4 günlüğüne kapattığını, cumartesi akşamı kapatmanın sona ereceğini ifade etti.

Recebi, İsrail'in cami çevresindeki demografik yapıyı değiştirmeye, cami çevresinde gasbedilmiş Filistin toprakları sayısın artırmaya çalışmasının yanı sıra, ezanları, namazları ve İslami yaşam şeklini engellediğine işaret etti.

Gassan er-Recebi ayrıca, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler dışında kimseye ibadet özgürlüğü tanımadığını ve Filistinlilerin ibadet etmesini engellediğini sözlerine ekledi.

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