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Dünya
AA 11.10.2024 15:03

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 21 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 21 Filistinli öldü
[Fotograf: AP]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerinde sivilleri hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun güneydeki Refah kentine yönelik hava saldırılarında ölen 6 kişinin cenazesinin Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, helikopterlerin de topçu atışları eşliğinde Refah'ta sivil alanlara ateş açtığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinde de bazı binaları bombaladığı vurgulanan haberde, kuzeydeki Cibaliya bölgesinde de insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiği, diğer bazı kişilerin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, Gazze kentindeki eş-Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde İsrail ordusunun İHA'larla vatandaşları hedef alması sonucu 2 Filistinlinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Katil İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeyinde de sivilleri doğrudan hedef aldığına işaret edilen haberde, İsrail'in bugünkü saldırılarında toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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