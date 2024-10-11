Lübnan: İsrail'in UNIFIL'i hedef alması uluslararası meşruiyeti ihlal ediyor

Bakanlıktan İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde UNIFIL unsurlarını hedef alması sonucu iki askerin yaralanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, UNIFIL güçlerinin sistematik ve kasıtlı olarak hedef alınması en güçlü ifadelerle kınandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNIFIL güçlerine karşı tekrarlanan saldırılarını ve yasa dışı bir şekilde onlardan Lübnan'ın güneyindeki mevzilerini boşaltmalarını istemesini "Tel Aviv'in uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini doğrulayan tehlikeli bir adım" olarak nitelendirdi.

Soykırımcı İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarını hedef alması sonucu iki asker yaralanmıştı.