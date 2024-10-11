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Dünya
AA 11.10.2024 20:47

ABD'de seçmenlerin çoğu, ekonomi ve sınır güvenliği konusunda Trump'a Harris'ten fazla güveniyor

ABD'de yapılan güncel bir anket, seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde seçmenlerin çoğunun, ekonomi ve sınır güvenliği konularında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a Demokrat aday Kamala Harris'ten daha çok güvendiğini ortaya koydu.

ABD'de seçmenlerin çoğu, ekonomi ve sınır güvenliği konusunda Trump'a Harris'ten fazla güveniyor
[Fotograf: AA]

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı güncel bir anket, yaklaşan başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğunu, ancak önemli başlıklarda Trump'a daha fazla güven duyulduğunu gösterdi.

WSJ'nin anketine göre Harris, bu seçimlerde salıncak eyaletler olarak tanımlanan 7 eyaletin 4'ünde az farkla yarışı önde götürürken, Trump ise 3 eyalette yarışta önde gözüküyor.

Buna göre Harris, Arizona'da 2, Georgia'da 1, Michigan'da 2 ve Wisconsin'de 1 puan farkla önde gözükürken, Trump ise Pennsylvania'da 1, Kuzey Carolina'da 1 ve Nevada'da 5 puan önde görünüyor.

Uzmanlar seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde iki adayın birbirine bu kadar yakın olmasının 5 Kasım'daki seçimlerin ne kadar zorlu geçebileceğini gösterdiğine işaret ederek ufak farkların sonucu belirleyebileceğini vurguluyor.

Ekonomi ve sınır güvenliğinde çoğunluk Trump dedi

Öte yandan WSJ'nin aynı anketi, özellikle ekonomi ve sınır güvenliği gibi bu seçimlerin ana tartışma başlıklarından ikisinde seçmenin Trump'a, Harris'ten daha fazla güvendiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 50'si, Trump'ın ekonomiyi daha iyi ele alabileceğini düşündüğünü belirtirken, bu oran söz konusu Harris olduğunda yüzde 40 olarak çıktı.

Enflasyonla kimin daha iyi mücadele edebileceği ile ilgili soruda ise yine katılımcıların yüzde 50'si Trump derken, yüzde 39'u ise Harris'i işaret etti.

Sınır güvenliği ve göçmen sorunu konusunda kime daha çok güven duyulduğu sorusunda da katılımcıların yüzde 52'si Trump'ı, yüzde 36'sı Harris'i tercih ettiğini belirtti.

Buna mukabil sağlık sistemi ve konut edindirme gibi başlıklarda Harris, rakibi Trump'tan daha fazla güven duyulan aday olarak çıktı.

WSJ'nin anketi 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 7 salıncak eyalette bulunan 2 bin 100 kayıtlı seçmen ile gerçekleştirildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimlerinde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump başkan olabilmek için yarışacak.

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