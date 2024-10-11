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Dünya
AA 11.10.2024 20:46

ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e "UNIFIL" uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant'a, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) bağlı unsurların güvenliğinden emin olmaları çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Austin'den İsrail'e "UNIFIL" uyarısı
[Fotograf: İHA]

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Austin, açıklamasında, "UNIFIL güçlerinin güvenliğinden emin olmaları ve askeri operasyonlardan mümkün olduğunda diplomatik bir sürece geçiş çabalarının koordinasyonu konusunda (İsrail'i) teşvik ettim." ifadesini kullandı.

İsrail'in güvenliğine olan taahhütlerinin kesin olduğunu kaydeden Austin, Mavi Hat'ta diplomatik bir çözüm bulunmasını halen desteklediklerini belirtti.

Austin ayrıca, Gallant ile Gazze'deki acil durumu da görüştüklerini ve bu konuda neler yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, önceki gün İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Bugün de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda 2 askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

AA'ya açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, UNIFIL askerlerinin hedef alınmasından derin endişe duyduklarını ifade etmiş ve bu konuda İsrail tarafıyla görüştüklerini belirtmişti.

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