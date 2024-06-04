Trump: Hapse girmem Amerikan halkı için kırılma noktası olur

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hüküm giyen ilk ABD başkanı olmasının ardından Fox News'e konuştu.

Yayınlanan röportajda Trump, sus payı davasında suçlu bulunmasının ardından mahkemece uygun görülecek hapis veya ev hapsi olasılığını kabul etti.

Trump, "Cezama razıyım" dedi ancak halkın bunu "iyi karşılayacağından" emin olmadığını da sözlerine ekledi.

Hapis cezası hakkında, "Halkın bunu kabullenmesinin zor olacağını düşünüyorum. Belli bir noktada bir kırılma noktası yaşanabilir" diye konuştu.

Seçim öncesi huzursuzluk endişesi

Trump'ın "kırılma noktası" tehdidi, kasım ayında yapılacak seçimler yaklaşırken huzursuzluk ve siyasi taciz olasılığına karşı endişeleri artırdı.

Trump seçimlerde hüküm giymiş bir suçlu olarak yarışacak. Başkan Joe Biden'a yenilmesi durumunda sonucu kabul etmeyi defalarca reddetti.

"Sus payı" davası

Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, altı haftadır devam eden "sus payı" davasında suçlu bulunmuştu.

Mahkemenin 12 kişilik jüri heyeti, Trump'ın, hakkındaki 34 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Trump'ın suçlu bulunmasının ardından sessizliğini bozan Stormy Daniels, eski başkanın hapse atılması gerektiğini söylemişti.