Trump hüküm giymiş bir suçlu olarak başkanlığa aday olabilir mi?

İki gün süren dava duruşmasının ardından, Donald Trump sus payı davasında suçlu bulundu.

Trump şu anda cezai hüküm giyen ilk eski ABD başkanı ve suçlu olarak Beyaz Saray'a aday olan ilk büyük parti adayı.

Peki bundan sonra ne olacak?

İşte dikkate alınması gereken bazı önemli konular.

Hala başkanlığa aday olabilir mi?

Evet. ABD Anayasası, başkan adayları için nispeten az sayıda uygunluk şartı ortaya koyuyor: adayların en az 35 yaşında olmaları, "doğuştan" ABD vatandaşı olmaları ve ABD'de en az 14 yıldır yaşamış olmaları gerekiyor.

Sabıka kaydı bulunan adayları engelleyen herhangi bir kural bulunmuyor.

Ancak karar yine de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerini etkileyebilir.

Bloomberg ve Morning Consult tarafından bu yılın başlarında yapılan bir anket , önemli eyaletlerdeki seçmenlerin yüzde 53'ünün, Cumhuriyetçinin mahkum olması halinde ona oy vermeyi reddedeceğini ortaya koydu.

Bu ay Quinnipiac Üniversitesi'nde yapılan bir başka anket , Trump seçmenlerinin yüzde 6'sının ona oy verme ihtimalinin daha düşük olacağını gösterdi; bu da bu kadar sıkı bir yarışta sonuç olarak ortaya çıkıyor.

Şimdi Trump'a ne olacak?

Trump, duruşma sonrası kefaletle serbest kaldı ve bu durum perşembe günü kararın okunmasından sonra da değişmedi.

Kendisi, Yargıç Juan Merchan'ın ceza duruşması için planladığı tarih olan 11 Temmuz'da mahkemeye dönecek.

Yargıcın, Trump'ın yaşı da dahil olmak üzere cezayı verirken dikkate alması gereken çeşitli faktörler olacak.

Ceza, para cezası, denetimli serbestlik veya gözetim veya muhtemelen hapis cezası içerebilir.

Kararı "rezalet" olarak nitelendiren Trump, neredeyse kesin olarak karara itiraz edecek ve bu süreç aylar, hatta yıllar sürebilir.

Hukuk ekibi Manhattan'daki Temyiz Bölümü ve Temyiz Mahkemesi ile karşı karşıya kalacak.

Trump hapse girebilir mi?

Çok düşük bir ihtimal olsa da Trump'ın parmaklıklar ardında hapis yatması mümkün.

Karşılaştığı 34 suçlamanın tümü eyaletteki en düşük kademe olan New York'taki E sınıfı suçlardı. Her suçlama en fazla dört yıl hapis cezası gerektiriyor.

Yukarıda belirtildiği gibi, Yargıç Merchan'ın daha hafif bir cezayı seçebilmesinin, Trump'ın yaşı, daha önce hüküm giymemiş olması ve suçlamaların şiddet içermeyen bir suç içermesi gibi çeşitli nedenleri var.

Yargıcın davanın benzeri görülmemiş doğasını tartması ve belki de eski bir başkanı ve mevcut adayı parmaklıklar ardına koymaktan kaçınmayı seçmesi de mümkündür.

Oy verebilir mi?

Trump'ın bu sonbaharda oy kullanması muhtemel.

Trump'ın ikamet ettiği Florida yasalarına göre , başka bir eyalette ağır suçtan hüküm giymiş bir kişi, yalnızca "mahkumiyet, kişiyi mahkum edildiği eyalette oy kullanamaz hale getirecekse" oy kullanamayacak.

Trump, suçluların şu anda hapsedilmedikleri sürece oy kullanmalarına izin verilen New York'ta mahkum edildi.

Bu, Trump'ın 5 Kasım'da parmaklıklar ardında olmadığı sürece oy kullanmaya hak kazanacağı anlamına geliyor.