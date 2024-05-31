Fransa'da Filistin destekçileri, Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalını protesto etti

Başkent Paris'te yüzlerce Filistin destekçisi, TF1 grubuna ait Fransız kanalı LCI'nin Netanyahu ile yapılan röportajı yayımladığı sırada, kanal binasının önünde toplandı.

Çoğunluğunu liseli ve üniversiteli gençlerin oluşturduğu göstericiler, "İsrail katlediyor, TF1 suç ortaklığı yapıyor", "Netanyahu suçlu, Macron suç ortağı" ve "İsrail Filistinli çocukları katlediyor" sloganları attı.

Fransız kanalının Netanyahu ile röportaj yapmasına tepki gösteren eylemciler, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını gösterdi.

Göstericilere, binanın yakınından geçen sürücüler korna çalarak destek verdi. Polis, bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gösteriye, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekillerinden Filistin asıllı Rima Hassan, Sebastien Delogu ve Thomas Portes de katıldı.