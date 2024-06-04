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Dünya
Reuters, AA 04.06.2024 06:32

Romanya'daki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı gerçekleşti. Suriyeli olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Romanya'daki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı
[Fotograf: AA]

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Romanya'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli atıldığını duyurdu.

Bakanlık, olayda herhangi bir hasar ya da can kaybına yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada, Romanyalı yetkililerin “görünüşe göre Suriye kökenli” olarak tanımladığı bir şüpheliyi gözaltına aldığını söyledi.

Şüphelinin molotofu, güvenlik kontrolünden geçerken çıkardığı ve yakarak fırlattığı belirtildi.

Geçen hafta Meksika'da da Filistin yanlısı göstericiler, başkent Mexico City'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etmişti.

Protestoculardan bazıları İsrail büyükelçiliğine girmeye çalışmış ve binaya molotof atmıştı.

Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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