Çok Bulutlu 24.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.06.2024 06:27

Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya "devlet nişanı" verdi

Filistin Devleti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya Filistin davası konusunda gösterdiği "liderlik" nedeniyle "devlet nişanı" takdim etti.

Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya "devlet nişanı" verdi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen törende, Petro'nun yanı sıra Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro'ya devlet nişanını takdim eden Maliki, Filistin'in maruz kadığı haksızlıkları dünyaya duyuran Petro'ya teşekkür etti.

Filistin halkı ve Dışişleri Bakanı Maliki'ye teşekkür eden Petro, konuşmasında, "Yaşamım boyunca çok sayıda madalya ve devlet nişanı aldım fakat belki de hayatımın en değerli nişanı şu anda verildi diyebilirim. Çünkü dünya tarihinde, direniş tarihinde ve şimdi yaşadığımız dehşet ne anlama geliyor? Tanık olduklarımız herhangi bir vaka değil, bunlar korkunç ama umutla dolu olması gereken yeni bir dünyanın işaretleridir." ifadelerini kullandı.

X sosyal medya hesabından devlet nişanın paylaşan Petro, "Hayatımın en değerli hediyesi olarak gördüğüm bu nişanı bana layık gören Filistin halkına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki de konuşmasında, Filistin halkına yapılan hukuksuzlukları her fırsatta dile getiren ve İsrail'in Gazze saldırılarına "sert" tepki gösteren Petro'ya değindi.

 

 

"Cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım"

Dışişleri Bakanı Maliki, "Kahramanlarımız, şehitlerimiz, büyüklerimiz, çocuklarımız, dullarımız, yetimlerimiz ve her şeyden önemlisi Filistin'in anavatanı adına size teşekkür etmek istiyorum. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkımız adına en saygın nişanı size takdim etmeye karar verdi. Tarih bize karanlığın en acı yüzlerinden birini yaşatıyor. Filistin'i savunan sesiniz, umudun ve yaşamın sesine dönüştü. Sizin de söylediğiniz gibi 'Filistin ölürse insanlık da ölür' ne Filistin ne de insanlığın ölmemesi için cesaretle gösterdiğiniz çaba için minnettarım." diye konuştu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması Kolombiya
Sıradaki Haber
Hindistan'da 6 hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayım işlemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:07
Balayında fenalaşan gelin hayatını kaybetti
06:59
46 nüfuslu köyde yerel seçimde 30 aday
06:47
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü markete girdi
06:44
Trump: Hapse girmem Amerikan halkı için kırılma noktası olur
06:37
Romanya'daki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı
06:32
Tunceli'de açık alanlarda eylemler yasaklandı
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: Birçok noktada yangın çıktı
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı: Birçok noktada yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ