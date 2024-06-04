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Dünya
AA 04.06.2024 06:16

Hindistan'da 6 hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayım işlemi başladı

Hindistan’da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerde Halk Meclisinin (Lock Sabha) 543 üyesini belirleyecek oy sayım işlemine başlandı.

Hindistan'da 6 hafta süren genel seçimlerin ardından oy sayım işlemi başladı

Hindistan Seçim Kurulu, internet sayfasından canlı olarak aktardığı seçim verilerinin paylaşımına yerel saatle 08.00 itibarıyla başladı.

Çok partili parlamenter demokrasiyle yönetilen Hindistan'da yarış, Başbakan Narendra Modi’nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) ile 30'dan fazla muhalefet partisinin birleşerek kurduğu "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) arasında geçiyor.

Tüm seçim çıkış anketlerine göre, BJP açık ara önde olsa da başbakan olarak üçüncü döneminin peşinde olan Modi'nin daha iddialı bir hedefi bulunuyor, BJP liderliğindeki NDA'nın en az 400 sandalye kazanması.

NDA'nın 2019 seçimlerinde elde ettiği 303 sandalyeden neredeyse 100 sandalye daha fazla kazanmasını isteyen Modi üçüncü kez başbakan olmaya hazırlanıyor.

Öte yandan, seçim çıkış anketlerine güvenmediğini açıklayan muhalefet bloku ise bir önceki seçimin çok üzerinde sandalye kazanacağını iddia ediyor.

Bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 272’sine sahip olması gerekiyor.

Hindistanda sayıları 1 milyara yaklaşan seçmen, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

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