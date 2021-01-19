Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 04:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Trump bazı ülkelere seyahat yasağını kaldırdı
[Fotoğraf: Arşiv]
ABD Başkanı Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya koronavirüsten dolayı seyahat yasağını kaldırma kararı aldı. Biden yönetimi iste böyle bir kararının olmadığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra, İngiltere ve Brezilya'dan ülkeye seyahat eden yabancılara getirilen seyahat yasaklarına ilişkin yeni bir karar aldı.
Bu ülkelere uygulanan yasağın kaldırılmasına dair genelge imzaladı.
Genelgeyle birlikte kararın 26 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı, yolculardan negatif test sonucu isteneceği belirtildi.
Biden yönetiminin planı tam tersi
Seçilmiş başkan Joe Biden'ın basın sözcüsü ise karara ilişkin konuştu.
Trump'ın seyahat yasağını kaldırmasına karşılık "yeni yönetimin böyle bir planının olmadığını" söyledi.
Etiketler: Donald Trump Joe Biden ABD
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