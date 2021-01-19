ABD Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra, İngiltere ve Brezilya'dan ülkeye seyahat eden yabancılara getirilen seyahat yasaklarına ilişkin yeni bir karar aldı.

Bu ülkelere uygulanan yasağın kaldırılmasına dair genelge imzaladı.

Genelgeyle birlikte kararın 26 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı, yolculardan negatif test sonucu isteneceği belirtildi.

Biden yönetiminin planı tam tersi

Seçilmiş başkan Joe Biden'ın basın sözcüsü ise karara ilişkin konuştu.

Trump'ın seyahat yasağını kaldırmasına karşılık "yeni yönetimin böyle bir planının olmadığını" söyledi.