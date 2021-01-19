Kolombiya Savunma Bakanı Holmes yoğun bakımda
Yeni tip koronavirüs tedavisi gören Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, yoğun bakıma alındı.
Kolombiya Devlet Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Holmes'in devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle başkent Bogota'daki Askeri Hastanede yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.
Akciğerlerinde iltihaplanma oluştu
Holmes'in 12 Ocak'tan bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, akut solunum yolu, enfeksiyon ve virüsün yol açtığı akciğerlerde iltihaplanma nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, 69 yaşındaki Holmes'in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve tıbbi bakımının sıkı şekilde izlendiği vurgulandı.
Öte yandan Savunma Bakanlığı görevine vekaleten Askeri Kuvvetler Başkomutanı General Luis Fernando Navarro Jimenez'in atandığı belirtildi.
12 Ocak'ta hastaneye sevk edildi
Holmes, 12 Ocak'ta COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından önce Baranquilla'daki özel hastaneye, ardından askeri hastaneye sevk edilmişti.
Ülkede daha önce Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, İçişleri Bakanı Daniel Palacios ve Devlet Başkanı Ivan Duque'nin eşi Maria Juliana Ruiz, COVID-19'a yakalanmıştı.