İtalya'nın Milano kentinde, bir kişiye 10 metre yakınlıkta sigara içilemeyecek. Uygulama 19 Ocak'ta başladı.

Milano Belediye Meclisi, 4 yıl içinde açık alanda sigara içilmesini tamamen yasaklamayı planlıyor.

Milano'da Belediye Meclisi, 2025 yılından itibaren sigara içme yasağının halka açık alanların tamamında uygulanmasını öngörüyor.

Sigara içmenin cezası 250 euro

Bu kapsamda her geçen gün sigara yasaklarını artırıyor.

Kentte stat, park ve otobüs durakları gibi alanlarda sigara içmek kısa süre önce yasaklanmıştı.

Yasağa uymamanın bedeli ise 250 euro olacak.

Milano hava kirliliği yüksek şehirlerden

Yasağın bir diğer amacı ise hava kirliliğini azaltmak. Milano, Avrupa'da hava kirliliği en yüksek şehirlerden.

Uzmanlar, hava kirliliğinin yüzde 10'unun sigara dumanından kaynaklandığını belirtiyor.